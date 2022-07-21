شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن بعد قليل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وانطلاق العام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد قليل موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وبدء العام الدراسى الجديد، حيث قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، إن الوزارة سوف تنشر على صفحاتها الرسمية في تمام الساعة الواحدة ظهرا من يوم الخميس 21 يوليو موعد إعلان نتيجة الدور الأول وجداول الدور الثاني للثانوية العامة، وضوابط التظلمات وتفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم، أكد أن كل ما يتردد بشأن ضم العامين الخامس والسادس الابتدائي في نظام التعليم الجديد هو خرافات واستمرارا لحرب تشويه منظومة التطوير، مضيفا: "أرجو أن نعتمد جميعا على المصادر الرسمية للأخبار وما عدا ذلك فهو حرب شائعات لا تكاد تتوقف".

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى سوف تعلن غدا الخميس مواعيد بدء العام الدراسي الجديد والخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل.