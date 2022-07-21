شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: اليوم آخر موعد للتسجيل للمشاركة بمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن اليوم الخميس هو آخر موعد للتسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات بالخارج، والمقرر انعقاده في 14 أغسطس.

وناشدت وزيرة الهجرة ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، الكيانات المصرية بالخارج سرعة التسجيل من خلال الرابط https://forms.gle/bwqjGGzHyj5WBZ5F6

وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن الترويج للاستثمار العقاري في مصر سيكون على قائمة الأجندة الخاصة بالفعاليات كما ستتضمن أيضا زيارات ميدانية لعدد من المدن الجديدة للاطلاع على فرص الاستثمار العقاري والتجاري فيها وتعزيز الترويج لها ومعرفة التسهيلات المقدمة لأبناء الوطن بالخارج.

وكشفت الوزيرة أن المؤتمر أيضا سيشهد تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المجمعات الصناعية الكبرى والمدن الصناعية الجديدة للاطلاع على مدى التقدم الذي وصلت إليه مصر فى القطاع الصناعي خاصة في أعقاب مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذي نظمته وزارة الهجرة في أواخر مايو الماضي، وباعتبار أن الصناعة هي قاطرة الاقتصاد القومي المصري.