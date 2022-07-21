محافظ القاهرة يوقع بروتوكول تعاون لتوفير برامج تأهيل وتشغيل لشباب الخريجين

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القاهرة - سامية سيد - وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وليلى اسكندر وزير البيئة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الاكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات ناس ( NASS ) بروتوكول تعاون بشأن توفير برامج تأهيل وتشغيل لشباب الخريجين .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا البرتوكول يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واهتمام الدولة بالإرتقاء بقدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتمكين الشباب من تنمية مهاراتهم بصورة احترافية وخلق كوادر شبابية بما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأكد اللواء خالد عبد العال على أن محافظة القاهرة تضع ضمن أهم أهدافها الإرتقاء بالإمكانيات البشرية وإعداد الكوادر التى تندمج في المجتمع ، وتحويل الافراد إلى أعضاء فاعلين منتجين يفيدون أنفسهم والمجتمع المحيط بهم بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية مشيرًا إلى أن هذا البرتوكول سيسهم فى خلق فرص عمل فى الفترة القادمة .

وأضاف محافظ القاهرة أنه بمقتضى هذا البروتوكول ستقوم المحافظة بالاشراف والمراقبة والمتابعة للبرامج التدريبية المتخصصة مهنياً وحرفياً التي ستقدمها الأكاديمية عن طريق أفضل الخبرات والكفاءات المؤهلة علمیًا فى المجالات العلمیة والفنیة والتدریبیة والاستشاریة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن التعاون بين المحافظة والأكاديمية سيشمل جميع مجالات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتعاون فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة معارض تسويقية فى كافة المجالات ، وخلق فرص تدريبية مهنية مختلفة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون فى كافة انشطة خدمة المجتمع، وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب المتدربة وتشجيعهم على المشاركة فى الانشطة المجتمعية والتطويعية، وخلق جيل واعى ومدرك لتحديات العصر الآنية والمستقبلية، إلى جانب التدريب الادارى والمهنى، والتدريب علي الحاسب الآلى، وإقامة ملتقيات توظيف وتوفير فرص عمل ومعارض تسويقية خاصة وأن الأكاديمية متخصصة فى المدارس التطبيقية الفنية ولديها شراكات مع مؤسسات كبرى.

شهد توقيع البرتوكول اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة القاهرة، ود. رانيا حسن رئيس جهاز شباب الخريجين.