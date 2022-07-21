جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان.. تبدأ 20 وحتى 30 أغسطس

وأوضحت الوزارة أنه يؤدى يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 اغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 اغسطس الكيمياء والجغرافيا والاحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 اغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن الامتحانات تبدا 20 أغسطس المقبل وتنتهى 30 من نفس الشهر.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع