شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو: مسيرة عطاء ووفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى بثورة يوليو المجيدة جاء بها: بمناســبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرون من يوليو يسرني وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني وخالص التمنيات بدوام التوفيق إن الاحتفاء بهذه الثورة المجيدة إنما يُجسد مسيرة العطاء والوفاء لإعـــلاء القيـــم الشـــامخة والمبـــادئ الراســـخة في ضمير ويقين الأجيال لتحفظ العهد ولتبذل المزيد من الجهد لفتح آفاق غدٍ مشرق ومستقبل أفضل ينعم فيه المواطن بوحدته واستقلاله في عزة وكرامة حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم وكلل بالنجـاح مسيرة عطائكم وإخلاصكم لتحقيق التنميــة الشاملــة لمصـــرنا الغاليـــــة وشعبها العظيم .

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور/ حنفي جبالي – رئيس مجلس النواب.. جاء بها بمشاعر يملأها الإعزاز والتقدير يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة فى مناسبة الاحتفال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرون من يوليـــو المجيدة أن أبعث لســـيادتكـــم والسادة أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات وستظل تلك الذكرى الوطنية نقطة فارقة فى تاريخ النضال الوطني ونموذجاً فريداً للإرادة الشعبية تحميها مؤسسات الدولة المصرية صوناً لمقدرات الوطن.

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق – رئيس مجلس الشيوخ جاء بها: بمشاعر يملأها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال السنوي بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرون من يوليـــو المجيدة أن نُعرب لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس الشيوخ عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن يحفظ مسيرتكم الوطنية المعطاءة وأن يُعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا العزيزة فى عزة ورفعة وازدهار.

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور/مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها: يطيــب لي وهيـــئة الشــــرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثـــورة الثالث والعشـــرون من يوليـــو المجيدة أن نُعرب لســيادتكـــم عن أصــدق التهاني وأسمــــى الأماني بدوام التوفيق والسداد إن الاحتفاء بهذه الثورة يُرسخ أعظم صور التحدي والإرادة لصناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء فى ظل القيــــادة الوطنيـــة الحكيمـــة حفــظ الله مصـــر الكنـانة ورعـــى رجالـــها وأبطالـــها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق أول/محمد زكى– القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى جاء بها: يطيــب لــى وهيئــة الشــرطة بمناسبة الاحتفال بذكــرى ثورة الثالث والعشرون من يوليو المجيدة أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد إن هذه الثورة ستظل على مر العصور علامةً مضيئة فى وجدان الشعب المصري العظيم ونموذجاً للتحول والتحرر بإرادة شعبية وعزيمة قوية لأمة أبية قادرة على صناعة حاضرها وصياغة مستقبلها بسواعد وعزائم الأبطال.

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق/أسامة عسكر– رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها :يسرني وهيئة الشــرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرون من يوليو المجيدة أن نبعث لســـيادتكم والأخوة والأبناء قادة وضباط وضبــاط الصف والصــناع العسكريين والجنود بأخلص التهاني وأسمـــى الأماني متمنين لكم مزيــداً من الرفعــة والتقـدم داعين الله تعالى أن يحفظ قواتنــا المسـلحة الباســلة درعاً قوياً لمصــرنا الغالية وأن يهيىء لها من فضـله مزيداً من التقدم والنجاح.