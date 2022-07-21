98 يوما للترم الأول و96 للثانى.. "التعليم" تعلن خريطة العام الدراسى الجديد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ويبدأ العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوعاً، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يوما للفصل الدراسى الأول و96 يوما للفصل الدراسي الثانى.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى، ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.