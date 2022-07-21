شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر: إعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية الأسبوع الأول من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها تغطية خاصة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا، وإعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية الأسبوع الأول من أغسطس، وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن يكون طقس الغد، طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة.

وفيما يلي موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..





التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية الأسبوع الأول من أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس.





جامعة بلجراد تمنح الرئيس السيسى درجة الدكتوراه الفخرية لدوره فى قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء.. الرئيس: التكريم للشعب المصرى بأكمله كشريك أساسى فى الإنجازات

في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى العاصمة الصربية بلجراد، منحت اليوم جامعة بلجراد، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في صربيا، درجة الدكتوراه الفخرية إلى الرئيس.

التعليم تعلن شروط التقدم بتظلمات على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن شروط وآليات التقدم للتظلمات لطلاب الثانوية العامة2022، والتى ستبدأ بعد 15 يوما من اليوم التالى لإعلان النتيجة.





التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان.. تبدأ 20 أغسطس المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢والتي ستعقد خلال شهر أغسطس القادم، حيث تبدأ الامتحان يوم 20 أغسطس المقبل.





سفير ألمانيا يشيد بتطور علاقات القاهرة وبرلين.. هارتمان: زيارة الرئيس السيسى فتحت آفاق تعاون جديدة.. التبادل التجارى يرتفع لـ10 مليارات دولار.. مصر دورها رائد فى الشرق الأوسط.. والحوار الوطنى يدعم حقوق الإنسان

أكد فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، على قوة العلاقات المصرية الألمانية، والتي ظهرت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي وصل إلي 5 مليار دولار، ومتوقع زيادتها إلي 10 مليارات دولار، وفقا للعقود الجديدة التي وقعت للاستثمار في مجالات متعددة منها، الآلات والماكينات، والسيارات والسلع المنزلية والدواء، وكذلك استيراد السلع الغذائية وغاز ونفط ومنسوجات، وبعض المنتجات سابقة التجهيز من مصر.





القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2022 قال فيها :" الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئاً بالذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازاً وطنياً مضيئاً حمل لواءها طلائع القوات المسلحة وانحاز لها جموع الشعب المصرى العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة والتطور.





طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات بالزغاريد.. شكاوى من صعوبة جزئيات بامتحان المنطق والإستاتيكا.. التعليم تضبط 3 حالات غش.. الوزارة: الامتحانات اتسمت بالانضباط وتكافؤ الفرص.. صور

أدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة "الأحياء"، كما أدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، وأدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة "الفلسفة والمنطق".

"الغاز الروسى" يعود إلى أوروبا.. انفراجة قريبة في أزمة القمح العالمية.. الشركة المشغلة لـ"نورد ستريم 1" تعلن عودة العمل وواشنطن ترحب.. والاتحاد الأوروبي يقترب من رفع العقوبات على شركات أغذية وبنوك الروسية

انفراجة وشيكة يشهدها المجتمع الدولي، وسط توقعات بتراجع حدة الآثار الاقتصادية للحرب الأوكرانية التي تدخل شهرها السادس خلال أيام ، وذلك بعدما أعلنت شركة خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 1 ، استئناف ضخ امدادات الغاز الروسي إلى أوروبا ، وسط ترحيب أمريكي ، وتأكيدات وسائل إعلام غربية اعتزام الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من البنوك وشركات الأغذية الروسية ، ما يفتح طريق لعودة صادرات القمح من كلاً من روسيا وأوكرانيا إلى مختلف دول العالم.





الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

50 معلومة من دفتر ذكريات الأهلى والزمالك قبل لقاء الليلة.. 31 مباراة جمعت الأحمر والأبيض فى الكأس.. معلول وبن شرقى آخر الأجانب تسجيلا فى القمة.. زملاء الشناوى أبطال النسخة الأخيرة.. وفيريرا يفتش عن منصة التتويج

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى والزمالك على استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر فى لقاء لن يخلو من الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء فى التقر ير التالى عن أهم المعلومات عن المباراة..