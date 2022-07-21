شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق 51 قافلة طبية بالمحافظات ضمن "حياة كريمة" حتى نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 22 إلى 31 يوليو الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل غدا، بمناطق العزيزية مركز سمنود محافظة الغربية، وابو عياد مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي مكتب وادي النديه مركز ابو رديس محافظة جنوب سيناء، وكفر عمار حي جنوب العياط محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

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وتابع «عبدالغفار» ‏ أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 23 و24 يوليو بمناطق ابو دومة مركز طما محافظة سوهاج، والبشندي مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وكفر منصور مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وبنوة مركز طامية محافظة الفيوم، ونجع خضر مركز ديروط محافظة اسيوط، وميت خاقان مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، وحلايب محافظة البحر الاحمر، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 24 و25 من شهر يوليو، بمنطقتي وحدة الجلاء حي العامرية محافظة الإسكندرية، والخبرة مركز دراو محافظه اسوان.

وقال «عبدالغفار» إنه سيتم إطلاق 9 قوافل طبية أخرى يومي 25 و26 يوليو بمناطق حاجر العديسات مركز الطود محافظة الأقصر، ومركز طبي الهجانة حي مدينة نصر شرق محافظة القاهرة، وبني غالب محافظة أسيوط، وحدربة- مرسى حميرة مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، وبيبان مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، ومركز شباب كسفريت مركز فايد محافظة الإسماعيلية، وأولاد الشيخ مركز مغاغة محافظة المنيا، والزهيري مركز بني عبيد محافظة الدقهلية، والشيخ مفتاح مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد.

ولفت «عبدالغفار» إلى إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 26 و27 يوليو، بمناطق وحدة اليمن مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والدناقلة مركز المنشأة محافظة سوهاج، والمنشية الكبرى مركز كفر شكر محافظة القليوبية، والشخلوبة مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، ومزغونة حي البدرشين محافظة الجيزة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 12 قافلة طبية أخرى يومي 27 و28 يوليو، بمناطق المسيد مركز اهناسيا محافظة بني سويف، والعوامر مركز ابنوب محافظة أسيوط، وزاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وزاوية فريج مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، والطوناب مركز ادفو شرق محافظة أسوان، ووادي الحسوة مركز ابو رديس محافظة جنوب سيناء، والركابية مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، وابو دياب غرب مركز دشنا محافظة قنا، وتجمعات مزهود والقطراني مركز براني محافظة مطروح، والراشدة مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وشبشير الحصة مركز طنطا ثاني محافظة الغربية.

وتابعت «الصادق» أنه سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 28 و29 يوليو بمنطقة قهبونة مركز الحسينية محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق إصلاح الغيط الكبير مركز جمصة محافظة الدقهلية، واتريس حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، ووادي فيران مركز ابورديس محافظة جنوب سيناء، وعزبة 8 مركز كفر سعد محافظة دمياط، وصفط تراب مركز المحلة ثاني محافظة الغربية، وذلك في يومي29 و30 من الشهر نفسه.

واختتمت «الصادق» أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية في يومي 30 و31 يوليو بمناطق أولاد سلامة مركز المنشاة محافظة سوهاج، وطنان مركز قليوب محافظة القليوبية، والزرابي مركز ابوتيج محافظة أسيوط، وساقية المنقدي مركز اشمون محافظة المنوفية، ونجع الغرابيل مركز الدلنجات محافظة البحيرة، والسعيدية مركز سنورس محافظة الفيوم.