شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة يدفع "جوجل وأوراكل" لوقف خدماتهما فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى عملاقا التكنولوجيا، شركتى "جوجل وأوراكل" من انقطاعات بسبب فشل أنظمة التبريد في مراكز بيانات لندن مع ارتفاع درجات الحرارة القياسية في معظم أنحاء المملكة المتحدة أمس الثلاثاء، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

مراكز البيانات عبارة عن مباني كبيرة آمنة تحتوي على بنوك أجهزة الكمبيوتر وهي مراكز القوة الكامنة وراء العديد من الخدمات عبر الإنترنت، لكن قوة الحوسبة المركزة تولد حرارة قوية لدرجة أن التبريد ضروري، وتقول الشركتان إن المشاكل قد تم حلها الآن.

أبلغت شركة Oracle التي تعمل في مجال برامج قواعد البيانات والتكنولوجيا عن مشاكل ارتفاع درجة الحرارة قبل الساعة الرابعة مساء بتوقيت جرينتش.

وكتبت الشركة: "بعد درجات الحرارة المرتفعة غير المعتادة في منطقة جنوب المملكة المتحدة (لندن) ، تعرضت وحدتان أكثر برودة في مركز البيانات للفشل عندما طُلب منهما العمل فوق حدود التصميم الخاصة بهما ونتيجة لذلك ، بدأت درجات الحرارة في مركز البيانات في الارتفاع ، مما تسبب في إغلاق بعض الأنظمة كإجراء وقائي"، وقالت إن المشكلة قد تم حلها ، في تحديث صباح الأربعاء.

وضرب ارتفاع درجة الحرارة موقع مركز بيانات Google Cloud في لندن الذي يتيح للشركات الأخرى العمل على أجهزة كمبيوتر الشركة.

ذكرت جوجل أنه حدث فشل متعلق بالتبريد في أحد المباني ومن أجل منع الأضرار التي لحقت بالآلات وانقطاع الخدمة الممتد ، قالت الشركة إنها قامت بإيقاف تشغيل بعضها، وتم إصلاح المشكلة مساء الأربعاء وقالت الشركة إن "مجموعة صغيرة من عملائنا" تأثرت.

مع تحذير علماء المناخ من أن الأيام الحارة جدًا ستصبح أكثر تواترًا ، تستكشف شركات التكنولوجيا حلول تبريد أكثر صداقة للبيئة وأنظمة كمبيوتر تستهلك طاقة أقل وتولد حرارة أقل.