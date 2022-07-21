شكرا لقرائتكم خبر عن "نورث بريف": التعاون التجارى والاستثمارات يتصدران محادثات الرئيس السيسى فى صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتم موقع "نورث بريف" المتخصص فى الشئون الأوروبية، بالزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى صربيا وما شهدته من اتفاقيات فى مختلف المجالات بما فى ذلك التعاون التجارى والاستثمارات والزراعة.

وذكر الموقع - عبر بوابته الإلكترونية اليوم الخميس- أن مجالات التعاون التجاري والاستثمارات والزراعة تصدرت جدول المناقشات بين زعيمين البلدين، وكذلك تمت مناقشة الوضع في فلسطين وليبيا وتأثيرات العملية الروسية في أوكرانيا على العالم، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس مصري للعاصمة الصربية منذ 35 عاما.

وأضاف: لقد وقع رئيسا صربيا، ألكسندر فوتشيتش والرئيس عبد الفتاح السيسي اتفاقية شراكة استراتيجية أمس الأربعاء في بلجراد.

ونقل الموقع عن السيسي قوله إن "رؤية مصر تتمثل في حل كل شيء بالطرق السلمية ومن خلال الاتفاقات لا سيما خاصة الأزمة الأوكرانية"، مشيدا بـ "الرؤية الجديدة" للتعاون بين البلدين.

وأوضح أنه عقب التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، وقع ممثلو صربيا ومصر عددا من الوثائق التي تستند إليه. كما حضر الرئيس السيسي -الذي رافقه وفد ضم ممثلين عن بعض أكبر الشركات في بلاده- افتتاح منتدى الأعمال الصربي المصري الذي نظمته غرفة التجارة الصربية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي - بحسب الموقع- إن البلدين سيستفيدان من الاتفاقية وتجنب الازدواج الضريبي ، مضيفا أن الشركات الصربية محل ترحيب في مصر.

من جانبه ، وصف الرئيس الصربى فوتشيتش الاجتماع بين رجال الأعمال الصرب والمصريين بأنه فرصة ممتازة لعلاقات اقتصادية أفضل.