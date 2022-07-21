شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقـوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2022 قال فيها :" الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث لسيادتكم مهنئاً بالذكرى السبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التى كانت وستظل إنجازاً وطنياً مضيئاً حمل لواءها طلائع القوات المسلحة وانحاز لها جموع الشعب المصرى العظيم للخلاص من الاستعمار وتبعاته وبناء دولة قوية تنعم بالحرية والريادة والتطور.

وأضاف وزير الدفاع أنه مع الاحتفال بهذه المناسبة الخالدة فإن الأمة المصرية تحت قيادتكم الحكيمة ترسخ اليوم مرحلة جديدة من الإنجازات الطموحة فى مسيرة البناء والإصلاح ، وتجسد إرادتها الحرة بطاقات النابغين والمبدعين من أبناءها ورجال جيشها المخلصين لتغيير ملامح الحياة على أرض مصر وبناء جمهورية جديدة تليق بتطلعات المصريين وآمالهم نحو التقدم والازدهار، حفظكم الله وأيد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة، هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.