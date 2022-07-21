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البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة يوليو

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القاهرة - سامية سيد - هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة القوى الوطنية المصرية بمناسبة الذكرى السبعين لثورة23 يوليو، التي كانت الباب ليحكم المصريون أنفسهم وتتخلص البلاد من الاستعمار.

وذكر بيان الكنيسة الأرثوذكسية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": إننا في هذه الذكرى نرى بوضوح الدور الوطني التاريخي للجيش المصري الذي يقف دائمًا حارسًا لحراك الشعب من أجل حماية مقدراته.

واختتم البيان: حفظ الله مصر شعبًا وحكومة وسدد خطاها في طريق الجمهورية الجديدة بالحوار والاصطفاف على حب الوطن.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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