شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رويترز: اقتصاد مصر سينمو بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصرى سينمو بشكل مطرد، إلى حد ما، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تراجع التضخم تدريجيا.

وذكرت الوكالة، أنه من المتوقع أن يتسع الناتج المحلى الإجمالى بمتوسط 5.5% فى العام المالى الذى بدأ هذا الشهر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز الذى شمل 16 خبيرا اقتصاديا، وتم إجرائه فى الفترة بين 6 إلى 20 يوليو، وذلك يمثل ارتفاعا طفيفا عن نسبة 5.2% التى كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر. وتستهدف الحكومة الوصول إلى نفس المعدل 5.5%.

وقد نما الاقتصاد بنسبة 6.2% فى العام المالى 2021/2022 الذى انتهى فى يونيو الماضى، بحسب ما قال وزيرة التخطيط فى وقت سابق هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادى إلى 4.9% فى العام المالى القادم 2023/2024، ويتسارع مجددا ويصل إلى 5.4% فى 2024/2025، بحسب رويترز.

وقال ألن سانديب، الخبير الاقتصادى ورئيس البحوث فى نعيم المالية القابضة، إن أسعار السلع الأساسية العالمية، خاصة القمح والأسمدة والنفط، تهدأ الآن، مما أدى إلى توقعات نمو أعلى قليلا، وتابع قائلا إنه يشعر أن كل هذا سيقدم بشكل غير مباشر بعض الارتياح للأسواق الناشئة المعتمدة على الاستيراد.

وتوقع سانديب أن التضخم الذى بلغ أعلى مستوى له فى مصر منذ ثلاث سنوات، لكنه تراجع بشكل طفيف فى يونيو ليصل إلى 13.2%، سيظل برقم مكون من عددين مع استمرار أزمة روسيا وأوكرانيا والعقوبات ضد موسكو.

وتوقع المشاركون فى استطلاع رويترز أن التضخم سيتراجع خلال العامين المقبلين، ويصل إلى متوسط 10% فى العام المالى الحالى، ثم يعقبه 10.4% فى العام التالى.

وبينما يرى المشاركون أن التضخم سيصل إلى متوسط 8% فى العام المالى 2024/2025، وهو فى نطاق هدف البنك المركزى (5% إلى 9%).