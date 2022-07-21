شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافى بالمساجد الكبرى السبت والبداية من مسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق أسبوعها الثقافي بالمساجد الكبرى والبداية بالأسبوع الثقافي الأول من مسجد الإمام الحسين يوم السبت المقبل ، ويتضمن الأسبوع محاضرات لعلماء دين وكتاب ومفكرين مع تلاوات قرآنية وابتهالات دينية وتكون اللقاءات بين المغرب والعشاء يوميا من السبت إلى الأربعاء

وأشارت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق لانضمام 200 مسجد جديد تطبق الدروس العلمية والدعوية المنهجية، والتي سيبدأ تطبيقها من غد الأربعاء، وكل أسبوع بين المغرب والعشاء؛ ليصل عدد المساجد إلى (1000) مسجد فى المحافظات.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التي تم إطلاقها مؤخرًا، في إطار خطتها لنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثاني الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.

وقالت الوزارة، إن عدد من أئمة المساجد رصدوا ردود أفعال المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذي يلبي رغبة كافة شرائح المجتمع في الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت برنامج الدروس المنهجية عقب صلاة المغرب بثمانمائة مسجد يتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية لتشهد المساجد دورًا توعويًّا غير مسبوق وتتحول إلى منارات علمية ، وقد شهدت الدروس المنهجية حرص جمهور المساجد على حضورها في اليوم الثاني لانطلاقها.