شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تبحث مد المرحلة الأولى لخط المترو الرابع 4.5 كم لخدمة قطاعات 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ياماناكا شينشي – نائب رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق.

وفي بداية اللقاء قدم وزير النقل بالإنابة عن نفسه وعن كل العاملين بوزارة النقل التعازي في وفاة رئيس الوزارة الياباني السابق شينزو آبي والذي وصفه بأنه كان رجلاً محباً للسلام والتنمية ولمصر ، مشيراً إلي أن مصر كانت أطلقت اسمه قبل ذلك علي محور مروري هام في القاهرة وهو محور ( شينزو آبي ) تقديراً لدور الرجل في التعاون الكبير مع مصر ، كما أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق، مشيرا إلى تطلعه إلى استمرار وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكتولوجيا حديثة.

ومن جانبه أكد نائب رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية ( جايكا) علي سعادته الكبيرة بزيارة جمهورية مصر العربية، مشيداً بالتطور الهائل والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر في الوقت الحالي، مؤكداً علي سعادته بزيارة وتفقد وإستقلال القطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة عدلي منصور حتي محطة العبور وكذلك زيارته إلي العاصمة الإدارية الجديدة

وناقش الجانبان في الموقف التنفيذي للخط الرابع للمترو حيث تم استعراض أعمال الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار - المساحة) (401) والذي يقوم بتنفيذه اتحاد شركات (المقاولون العرب - بتروجيت – كونكورد – حسن علام ) وحيث تم تسليم المحطات من حدائق الأشجار حتى محطة الرماية بكامل المساحة للمقاول ، ومن محطة الأهرامات إلى محطة المساحة تسليم جزئى.

ويتم حالياً تنفيذ أعمال الحوائط الجانبية والحوائط الخرسانية للمحطات ، وتنفيذ أعمال بلاطة السقف لبعض المحطات وتم التأكيد المتابعة الدقيقة من استشاري المشروع لكافة مراحل التنفيذ ووضع الحلول الفورية لكافة الصعوبات الفنية ومتابعة دفع معدلات التنفيذ في هذا المشروع الحيوي الهام والالتزام بالخطة الزمنية المحددة للمشروع

كما تم بحث آخر المستجدات الخاصة بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة - الفسطاط) و مناقشة ما يخص الأعمال الكهروميكانيكة والسكة والورشة حيث تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع إتحاد شركات (ميتسوبيشى/أوراسكوم) وتم دخول العقد حيز التنفيذ ويتم حالياً أعمال التصميمات، وكذلك بحث آخر المستجدات الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة، حيث تم توقيع عقد تنفيذ الأعمال مع شركة ميتسوبيشى اليابانية لتصنيع وتوريد عدد (23) قطار للمشروع وسيتم التوريد خلال 72 شهر شاملة فترة التشغيل التجريبى ، كما سيتم تقديم خدمة الصيانة للقطارات لمدة سنتين تبدأ من تاريخ نهو الأعمال، ودخل العقد حيز التنفيذ في 19/4/2022 ، وفي ختام الاجتماع تم بحث تقديم الجانب الياباني لمنحة وتمويل لدراسة لمد المرحلة الأولى من المشروع جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً ليخدم قطاعات مدينة 6 أكتوبر جنوب طريق الواحات البحرية المنطقة السكنية هناك .

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو يبلغ طولها حوالي 19 كم وتشتمل على عدد 17 محطة (16 نفقية – 1 سطحية) وتمتد من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو ، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة عمرو بن العاص بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة ، و تحقق المرحلة الأولى خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو بمحطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح.