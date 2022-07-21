شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المكتب الإعلامى عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، زار كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس.

وجاء ذلك بمشاركة الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والأب باسكوالى، سكرتير البطريرك، كما كان فى استقبالهم الأب توماس رياض، والأب شربل وديع، راعيا الكنيسة.

وأعطى الأب البطريرك كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن الكنيسة حية دائمًا بشعبها، وممتدة إلى الأبد بشبابها، الذين هم مستقبل الغد، كما أشاد بالأنشطة الرسولية الفعالة، داخل الرعية، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع المؤمنين، وعزبة شعب مهنى، التابعة للإيبارشية على حسن الاستقبال.

وفى سياق متصل، تفقد دير راهبات الراعى الصالح، اللواتى يخدمن بالإيبارشية، وذلك بحضور نّيافة الأنبا باسيليوس فوزي. وانتهت الزيارة بالصلاة، والتقاط الصور التذكارية.

جدير بالذكر أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي في إطار حرص غبطة بطريرك الأقباط الكاثوليك على متابعة الأحوال الرعوية لكنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس، وكذلك الاطمئنان على أحوال دير راهبات الراعي الصالح بالمنيا.



الأنبا إبراهيم إسحاق



بطريرك الأقباط الكاثوليك



جانب من الزيارة