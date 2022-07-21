شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 6265 شابا واستخراج 390 ترخيص عمل للأجانب بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6265 شاباً، منهم 54 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 18270 شاباً منهم 245 "قادرون باختلاف"، وتوفير 118 فرصة عمل منها 18 لـ "قادرون باختلاف"، واستخراج 502 شهادة قياس مستوى المهارة، و519 رخصة مزاولة الحرفة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 390 ترخيصا جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 159 أجنبياً، وتلقى 355 طلبا ما بين تجديد واستخراج تصريح لأول مرة ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي - أن المديرية تلقت 1379 شكوى (فصل ومطالب)، منها 193 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 279 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 352 شكوى، وإحالة 77 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 478 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منح رعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 154 منحة مولود جديد بإجمالى 312 ألف جنيه ، و 35 منحة زواج بمبلغ 105 آلاف جنيه، و 11 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 22 ألف جنيه ، وصرف منحتى وفاة عامل لأسرهم بإجمالى 20 ألف جنيه، وصرف 24 ألف جنيه لعمل 6 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ 6 عمال، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 483 ألف جنيه لـ 208 عاملاً مسجلاً .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 233 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 257 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 217 شكوى ، وتم تسويتها ودياً بالكامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 177 منشأة ، وإعادة التفتيش على 258 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 116 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم عمل 31 حملة تفتيشية ، ومنح 29 رخصة ، فضلاً عن عقد 11 ندوة توعية.