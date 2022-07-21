شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بلجراد الصربية تمنح الرئيس السيسي درجة الدكتوراة الفخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت جامعة بلجراد، الرئيس عبدالفتاح السيسي درجة الدكتوراة الفخرية.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر جامعة بلجراد، إحدى أهم المؤسسات التعليمية فى صربيا، والتى ستمنحه درجة الدكتوراه الفخرية، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وضع إكليلاً من الزهور على قبر الجندي المجهول بجبل أفالا في صربيا، وذلك بصحبة وزير الدفاع الصربى.