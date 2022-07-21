شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 90% من مصابى التهاب الكبد الفيروسى متعايشين مع المرض دون علم بوجوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن حوالي 90 % من المصابين بالتهاب الكبد الفيروسي متعايشين مع المرض دون علم بوجوده.

وطالبت وزارة الصحة والسكان بالخضوع للكشف المبكر على الكبد ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قد أكد مواصلة العمل لمشاركة الرؤية والخبرة المصرية في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي، بما يتيح الوصول الهدف إلى العالمي المشترك بالقضاء على المرض.

وأشار الوزير إلى جهود مصر في القضاء على مرض «فيروس سي»، من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج مرضى فيروس «سي» والتي أثمرت عن فحص أكثر من 60 مليون شخص فوق سن 12 عامًا من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، وتقديم العلاج لحوالي 2.2 مليون شخص.



