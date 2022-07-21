شكرا لقرائتكم خبر عن "صاحبة العائمة 77" بعد استلام شقتها على نيل الزمالك: البركة فى الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السيدة إخلاص حلمى صاحبة العائمة 77 الواقعة على ضفاف النيل بمنطقة العجوزة، فى تصريحات تليفزيونية، عن سعادتها الغامرة بعد استلام شقة على نيل الزمالك، مقدمة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي قائلة: "ربنا كرمنى الحمد لله والبركة في الريس وبشكره من قلبي لأنى كنت غرقانة وهو أنقذني".

سلمت لجنة تصويب الإشغالات طرح النهر وإزالة العائمات، برئاسة وزير العدل، السيدة إخلاص حلمى صاحبة العائمة 77 الواقعة على ضفاف النيل بمنطقة العجوزة، شقة سكنية بالزمالك مطلة على نهر النيل تعويضا لها عن إزالة العائمة الخاصة بها، وذلك فى إطار استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لندائها بتوفير مسكن لها.

وقام المستشار وديع حنا رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، وأمين عام لجنة تصويب الاشغالات طرح النهر وإزالة العائمات، بتسليم السيدة المسنة إخلاص حلمى عقد الشقة الجديدة التى استلمتها رسميا اليوم بدلا من العوامة التى سيتم إزالتها من المرسى التى تتواجد به.

العائمات السكنية هى عبارة عن منازل مكونة من طابقين مصنوعة من الخشب صدرت لأصحابها تراخيص من الثلاثينيات ببنائها على ضفاف النيل بحيث تكون عائمة ثابتة أو متحركة بمساعدة "محرك" وكان عددها يصل إلى أكثر من 500 عائمة حتى نهاية الأربعينات وتقلصت حتى أصبحت 32 عائمة.

الجهات صاحبة الولاية على هذه العائمات كانت تمنح ترخيص لأصحابها يجدد كل عامين للسماح بالعائمة بالمرسى، ثم أصبح التجديد كل عام، والذى من خلاله يتم التأكد من وجود شبكة صرف صحى للعوامة فى مواسير خاصة بها، لعدم إلقاء الصرف الصحى فى النيل، والتأكد من حالتها واحتياجها للترميم من عدمه.

وتتمثل الجهات الرقابية على عائمات النيل فى إدارة الملاحة، الوحدة المحلية بالجيزة، إدارة حماية النيل، شرطة المسطحات المائية، وزارة الري، أملاك الدولة، الصرف الصحي، وزارة السياحة سبب ازالة العائمات