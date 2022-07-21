شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تعلن صرف معاشات الأعضاء المستحقين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن بدء صرف دفعة معاشات المعلمين المستحقة للأعضاء بداية من اليوم الخميس.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن هناك تنسيق مستمر مع بنك الإسكان والتعمير، لمتابعة جاهزية منافذ الصراف الآلي التابعة للبنك لصرف المعاشات للمستحقين من أعضاء المعلمين، مضيفةً أنه بالتعاون مع البنك سيتم تذليل أية عقبات تواجه المستحقين للمعاش أثناء عملية الصرف.

كان قد قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن إقرار تعديلات قانون النقابة يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة أخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أى ما يقترب من الضعف.