شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بدء الاختبارات بالجامعات التكنولوجية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الحيوى، مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفني، إن التعليم التكنولوجى في مصر مهم للغاية لطلاب التعليم الفني خاصة وطلاب مصر عامة، موضحا أن الجامعات التكنولوجية تشبع سوق العمل المصرى بالكفاءات المصرية وتكون مؤهلة تأهيلا جيدا للغاية خلال العام الدراسى.

وأضاف مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفني، خلال برنامج "من مصر"، المذاع على قناة سى بى سى، أن الدراسة في الجامعات التكنولوجيا تكون فيها 60% عمليا، حيث يكون الجانب العملى فيها كبير للغاية، متابعا: "لدينا 6 جامعات مصرية تقع في منطقة صناعية، وكل البرامج الأكاديمية التي فها تخدم المنطقة الصناعية التي تتواجد بها".

وتابع مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفني: "أصبح لدينا 10 جامعات تكنولوجيا خلال 3 سنوات وهو استثمار كبير لمصر من أجل الشباب، ويكون لدينا خريج متميز للغاية"، موضحا أنه من الأسبوع المقبل ستبدأ الاختبارات بالجامعات التكنولوجية.