شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تأخر القطارات خط القاهرة - الإسكندرية بسبب سرقة مهمات الإشارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تأخير القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية بمتوسط 3 ساعات لكل قطار لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة بسب سرقة أجهزة ومهمات وكبلات خاصة بنظم الإشارات في المسافة بين محطات بركة السبع - طنطا - كفر الزيات، الأمر الذى أدى إلى تعطيل السيمافورات الأوتوماتيكية وعدد من المزلقانات.

وقد تم تشغيل الحركة يدويا لحين اصلاح العطل مما يؤدى الى زيادة تأخير القطارات لتخفيض السرعة وذلك حرصا على سلامة الركاب .

وقالت هيئة السكة الحديد، فى بيان اليوم، إنها تعمل جاهدة بالتعاون مع شركة تالس لإصلاح العطل مع اخذ كافة الاجراءات التى تضمن سلامة مسير القطارات لحين الانتهاء من اصلاح العطل .