شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم منحة مساعدات طبية إلى تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء عن وصول المنحة المقدمة كهدية من وزارة الصحة المصرية إلى تشاد وذلك على متن طائرة مصر للطيران.

وذكرت الوزارة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- ان المنحة تضم 15 جهازا للغسيل الكلوى ووحدة معالجة مياه خاصة بها.



وكان فى استقبال المنحة السفير أسامة الهادى، سفير جمهورية مصر العربية في إنجامينا يرافقه وزير الصحة العامة التشادي د. "عبد المجيد عبد الرحيم" ومستشار الرئيس للشئون الصحية، ومستشار رئيس الوزراء للشئون الصحية وممثلين لوزارات الخارجية والمرأة والصحة التشادية، وكذا ممثلين لمستشفى إنجامينا المركزي.



وأعرب وزير الصحة العامة التشادي عن شكره لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً على تقديمها لهذه الهدية الهامة للقطاع الطبي التشادي، مشيراً إلى الحاجة المُلحة في المستشفيات التشادية لأجهزة الغسيل الكلوي الواردة من الجانب المصري، وذلك بالنظر إلى ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الكُلى بين المواطنين التشاديين.



ومن جانبه، أكد السفير المصري حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع تشاد في عدة المجالات ولا سيما قطاع الصحة، مبرزاً الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع والتي تسعى من خلالها إلى دعم الدول الإفريقية الشقيقة.