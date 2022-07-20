شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمى: سيكون هناك شح في المواد الغذائية الشهرين المقبلين بسبب التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى، إن العالم يعيش الآن نقطة صعبة في تاريخه، موضحة أن ما نراه الآن وضع صعب للغاية على العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضافت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أنه عام 2008 كان هناك ارتفاع في أسعار الوقود أدى لارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية وأطلق عليها العالم حينها تسونامى صامت للجوع ولكن الوضع الآن أكثرا تعقيدا.

وتابعت المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمى: الآن نعيش ارتفاع في أسعار الطاقة، والسلع، ونزاعات مسلحة في عدد من دول العالم، وهذا مرتبط بالجوع وانعدام الأمن الغذائي، والعالم لم يتعافى من تداعيات كورونا، ولدينا ارتفاع أسعار الغذاء، ولدينا أخطر شيء الآن سنشعر به خلال الفترة المقبلة هو التغيرات المناخية، وهو ما نراه في أوروبا وسنشعر بآثاره في المستقبل في ارتفاع أسعار الغذاء، نظرا لتأثير التغيرات المناخية على الزراعة، وخلال الشهرين المقبلين لن تكون هناك مشكلة فقط في ارتفاع أسعار الغذائية ولكن سيكون هناك شح في المواد الغذائية.