شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التسجيل الإلكترونى لاختبارات القدرات بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأزهر، بدأ التسجيل الالكترونى للطلاب الذين أنهوا اختبارات الثانوية الأزهرية والراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يتطلب القبول بها ذلك، وفقا لتوجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، مشيرا بأن التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا ولمدة شهر ينتهي يوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022.

وذلك على الرابط التالي

https://azu.edu.eg/azharsr/Facs/FacTest

وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الراغبين فى التسجيل من الطلاب والطالبات بضرورة قراءة طريقة التسجيل لهذه الكليات وضوابط الاختبارات والاوراق المطلوبة كلها والموضحة بالدليل الموجود على الرابط عاليه، والتي تؤكد على ضرورة تقدم الطلاب للتسجيل باختبارات القدرات للكليات التى تتطلب ذلك حيث ستبدأ الكليات فى إجراء الاختبارات للطلاب المسجلين فيها بدءا من 30 يوليو الجارى ولمدة شهر علما بأنه لن تجرى اختبارات أخرى بعد انتهاء التنسيق.