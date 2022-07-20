شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للدور الثانى.. تبدأ الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية "عام – لغات" "الدور الثانى" للعام الدراسى 2022/2021، يوم الأحد 24 يوليو امتحانات، والتى تستغرق 6 أيام حتى يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022، بناءاً على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (33669) طالب وطالبة، مقسم على(140) لجنة ، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أى شكاوى والعمل على حلها فوراً.

ويؤدي الطلاب في اليوم الأول امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الإثنين 25 يوليو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، وسيكون يوم الثلاثاء 26 يوليو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الأربعاء 27 يوليو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم السبت 30 يوليو الهندسة وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأحد 31 يوليو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية".

كما يؤدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو.

وأكد السيد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات.