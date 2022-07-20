شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. سعر رغيف الخبز 5 قروش والدولة تتحمل فارق زيادة السولار.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع سعر رغيف الخبز المدعم، تزامناً مع تحريك أسعار السولار، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم تزامناً مع تحريك أسعار السولار.

وشددت وزارة التموين، على صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط دون أي زيادة، مع استمرار تحمل الدولة فارق تكلفة زيادة سعر السولار وسدادها لأصحاب المخابز، مُشيرةً إلى قيام الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافي تكلفة إنتاج رغيف الخبز بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار، طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية، مع شن حملات رقابية دورية على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، وصرفه بشكل منتظم، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

وفي سياق آخر، تم صرف أكثر من 65% من السلع التموينية المستحقة للمواطنين حاملي بطاقات التموين، وذلك عن شهر يوليو 2022، وجار تكثيف ضخ السلع الأساسية من مخازن الجملة لمنافذ البقالين من أجل تمكن منافذ بقالي التموين من استكمال صرف السلع التموينية للمواطنين الذين لم يصرفوا بعد، فيما تستمر الوزارة في ضخ الآلاف من السلع الحرة في فروع المجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر للمواطنين، وذلك بتخفيضات تتراوح من 20 إلى 30% عن أسعار مثيلات نفس السلع في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة، حيث تمتلك الوزارة ما يقرب من 1300 مجمع استهلاكي على مستوى المحافظات يضخ فيها يومياً ما يقرب من 1000 سلعة حرة ومدعمة عن أسعار مثيلاتها في الخارج.