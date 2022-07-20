شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: إعداد قانون للإنتاج السينمائى لتسهيل التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار، أنه يتم إعداد قانون للإنتاج السينمائي لتسهيل عملية التصوير في الشوارع والمناطق السياحية والآثرية، موضحا أن التصريح المسبق هو شرط التصوير التجاري عالى الجودة بمعدات عالية الجودة في الشوارع بعد موافقة الحكومة علي التصوير الشخصي والتذكاري للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الشارع، موضحا إنه سيتم تشكيل لجنة لهذا الأمر.

وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المبدأ في التصوير سيكون الاتاحة ، موضحا أنه كلمت زاد التصوير يعني الترويج للمناطق المصرية ، قائلا" التصوير متاح في الشوارع للمصريين والأجانب في الشوارع بدون دفع مليم".