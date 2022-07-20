شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 50 ألف جنيه للمتوفى بانفجار مخبز دكرنس ودعم كامل لأسر الضحايا لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور وائل عبد العزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث انفجار 3 أسطوانات غاز داخل مخبز بميت مجاهد دكرنس بمحافظة الدقهلية، والذي أسفر عن حالتيى وفاة وإصابة 12 آخرين .



وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث وبحث الحالات لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للأسر المنكوبة.

وقد تقرر صرف مبلغ 50000 ألف جنيه للمتوفى إذا كان "ربا أسرة"، ومبلغ 25000 جنيه للمتوفى إذا كان فردا فى أسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة، ودعم أسر الضحايا لمدة عام، بالإضافة إلي صرف مساعدة فورية من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية والهلال الأحمر بواقع 8000 جنيه لكل حالة وفاة ومبلغ 2000 جنيه لكل حالة إصابة كمساعدة فورية عاجلة، كما تقرر تسجيل الأسر المتضررة من الحادث ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، وكذلك مصروفات العلاج لحالات الإصابة.