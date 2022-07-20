شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية ليصبح 15 عاما بدلا من 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وافق مجلس الوزراء على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

كما تضمنت الأحكام، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي بإجمالي 1135871.82 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما وافق على تخصيص مساحة 23894.44 فدان تقريباً ناحية محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الشركة المصرية للمطارات؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مطار الفرافرة.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الحكومة: زيادة الحد الأقصى للدخل الشهرى للمتقدمين لحجز وحدات سكن لكل المصريين

وافق مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين" في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

كما وافق المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

الحكومة توافق على التصوير الشخصى والتذكارى للمصريين والأجانب فى الشوارع

قال الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والاثار ، أن الحكومة وافقت علي التصوير الشخصي والتذكاري للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الشارع، موضحا إنه سيتم تشكيل لجنة لهذا الأمر.

وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المبدأ في التصوير سيكون الإتاحة، موضحا أنه كلما ازداد التصوير، يعني الترويج للمناطق المصرية.

التموين تعلن بدء الأوكازيون الصيفى 2022 من 8 أغسطس لمدة شهر

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريا ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2022، اعتبارا من الاثنين الموافق 8 /8 /2022 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين للاشتراك فى الأوكازيون، مع ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات بتسهيل الإجراءات لأصحاب المحلات للمشاركة في الأوكازيون وشدد على ضرورة متابعة السلع المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات الموجودة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن الهدف من الاوكازيون هو تنشيط حركة التجارة الداخلية وكذلك حصول المواطن على السلع بتخفيضات تتراوح من 25 لـ 50٪؜ كما حدث العام الماضي، وأن كل عام يدخل في الاوكازيون سواء الشتوي او الصيفي ما يزيد عن 3500 محل، وان الاوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية والشنط) وغيرها من الانشطة التجارية.

الحكومة تعلن أسعار الوحدات السكنية الشاغرة بمحافظات الوجه القبلى والبحرى

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد.

الرئيس السيسى من صربيا: الدولة المصرية نفذت 6 آلاف مشروع بـ8 تريليونات جنيه.. صور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة نفذت 6 آلاف مشروع بقيمة 8 تريليونات جنيه من أجل تأهيل الدولة المصرية لتكون جاهزة للعمل من أجل شعبها بالإضافة إلى أن تكون جاهزة أيضا للمستثمرين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته امام منتدى الأعمال المصرى الصربي، أن هناك بنية أساسية متطورة من موانئ ومطارات وطرق وسكة حديد.

وتابع الرئيس: مصر بصدد إنشاء أكبر شبكة قطارات كهرباء، وخلال عامين نكون افتتحنا المرحلة الأولى، موجها دعوة لرجال الأعمال الصرب قائلا: "عاوزينكم ومحتاجينكم وسعداء بالتعاون معكم".

القوى العاملة: السبت إجازة مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن السبت المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة .

وقال الوزير: ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .

وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

وهنأ وزير القوي العاملة شعب مصر وقواته المسلحة فى ذكرى ثورة يوليو المجيدة التي أكدت للعالم عظمة القوات المسلحة المصرية في الانحياز لجانب الشعب والانتصار له .





التعليم: امتحان طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين مستمرة يوم السبت

قال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، أنه تم التنبيه على لجان مدارس (المتفوقين STEM) بأن أيام امتحانات الثانوية العامة لهذه المدارس سارية في مواعدها، وأن يوم السبت أخر أيام امتحانات الثانوية العامة لمدارس (المتفوقين STEM).

ويؤدى يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة "الأحياء"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا"، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة "الفلسفة والمنطق"، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الإحصاء، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)".

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال لجلسة 13 أغسطس.. صور

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال، لـ13 أغسطس للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى، وعضوية المستشارين أحمد بهاء الدين سليم، ومعتصم أحمد البرديسى، وسكرتارية محمد حمادة.

كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب عضو مجلس القضاء الأعلى، حدد جلسة اليوم الأربعاء لبدء محاكمة المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسان احتياطيا) في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.

وكان المستشار محمد عبد التواب قد أمر بسرعة تحديد جلسة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة، وذلك فور ورود أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة من النيابة العامة.