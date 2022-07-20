شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لدينا أحدث منظومات تخزين حبوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بوزارة التموين، إنه لدينا أحدث منظومات تخزين القمح في مصر ، موضحا أن منظومة استلام وتخزين الحبوب منظومة عظيمة تم إنشاؤها للحفاظ على القمح.

وأضاف رئيس قطاع الاستلام والتخزين بوزارة التموين، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه يتم استلام الحبوب ذات مواصفات جيدة وسلامة جيدة، حيث تدخل لدينا ونحافظ عليها.

وتابع رئيس قطاع الاستلام والتخزين بوزارة التموين: نتسلم نوعين من القمح، قمح من الخارج، وقمح من الداخل، موضحا أن ميزة الصوامع منذ بداية نشأة وتحديث وإنشاء الصوامع وزيادة السعة التخزينية عام 2014 .