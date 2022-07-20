شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للصوامع لـ"الحياة": لدينا 69 صومعة بسعة تخزينية 3.4 مليون طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء شريف باسيلى رئيس الشركة القابضة للصوامع، إن مصر لديها 69 صومعة بنفس المواصفات، بساعات تخزينية إجمالية 3.4 مليون طن قمح، وهذا دون صوامع القطاع الخاص.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصوامع خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الصوامع القديمة عددها 10 صوامع ، والطفرة التي حدثت بصوامع القمح بدأت اعتبارا من عام 2014 حتى تاريخنا هذا.

وتابع رئيس الشركة القابضة للصوامع: كنا نمتلك 15 صومعة والآن لدينا 69 صومعة، موضحا أن الصوامع هي من تحافظ على المخزون الاستراتيجي للدولة بشكل كامل ، ويتم توريد 24 ألف و200 طن قمح بشكل يومى.