شكرا لقرائتكم خبر عن سجل المصحف المرتل للإذاعة بطلب من الرئيس عبد الناصر.. تعرف على الشيخ محمود على البنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأربعاء 20 يوليو، ذكرى رحيل الشيخ محمود على البنا، أحد كبار قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، وأحد المشاركين في تأسيس نقابة قراء ومحفظى القرآن الكريم في مصر، والذى تم اختياره نقيبا لها عام 1984.





”الخليج 365” يقدم فى السطور التالية 10 معلومات عن الشيخ محمود على البنا فى ذكرى ميلاده كما يلى:1. ولد الشيخ محمود على البنا في 17 ديسمبر 1926 بقرية شبرا باص مركز شبين الكوم بالمنوفية.

2. ألحقته أسرته بكُتّاب القرية فحفظ القرآن الكريم وهو فى التاسعة من عمره، ثم انتقل إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدى.

3. التحق الشيخ محمود على البنا بالإذاعة المصرية قارئًا للقرآن الكريم في عام 1947 ، وفى نفس العام عُين قارئاً لجمعية الشبان المسلمين، ثم قارئاً لمسجد عين الحياة ثم مسجد الإمام الرفاعى فى الخمسينيات.

4. ديسمبر 1948 كانت أول تلاوة على الهواء للشيخ محمود على البنا في الإذاعة وكانت من سورة هود.

5. انتقل الشيخ محمود على البنا قارئًا بالجامع الأحمدى فى طنطا عام 1959.

6. وفى عام 1967 طلب منه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تسجيل المصحف المرتل للإذاعة وبالفعل سجله في نفس العام.

7. زار الشيخ محمود على البنا العديد من دول العالم، وقرأ القرآن فى الحرمين الشريفين والمسجد الأموى.

8. كان الشيخ محمود على البنا أحد المنادين بقوة لإنشاء نقابة للقراء وبالفعل كان من مؤسسى النقابة وعين نائباً للنقيب عند إنشائها عام 1984.

9. فى عام 1980 عين الشيخ محمود على البنا قارئًا بمسجد الإمام الحسين حتى وفاته.

10. توفى الشيخ محمود على البنا فى 20 يوليو 1985م، ودفن فى ضريحه الملحق فى مسجده بقريته شبرا باص.



الشيخ محمود على البنا والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمد محمود الطبلاوي



الشيخ محمود على البنا