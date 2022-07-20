شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف سيدنى يرسم كاهنا جديدا بكنيسة السيدة العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا دانييل أسقف سيدنى القداس الإلهى، صباح الأحد الماضى، فى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمنطقة بكسلى فى سيدنى، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الشماس مايكل سليم كاهنًا جديدًا للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس بيشوى كامل سليم.

وشارك فى صلوات القداس والرسامة الأنبا بساده مطران إخميم وساقلتة الذي يزور أستراليا حاليًا.

ومن المقرر أن يقضى الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للرسامة فى دير القديس الأنبا شنودة بسيدنى.