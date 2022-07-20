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أسقف سيدنى يرسم كاهنا جديدا بكنيسة السيدة العذراء

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القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا دانييل أسقف سيدنى القداس الإلهى، صباح الأحد الماضى، فى كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمنطقة بكسلى فى سيدنى، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح الشماس مايكل سليم كاهنًا جديدًا للخدمة بالكنيسة ذاتها باسم القس بيشوى كامل سليم.

وشارك فى صلوات القداس والرسامة الأنبا بساده مطران إخميم وساقلتة الذي يزور أستراليا حاليًا.

ومن المقرر أن يقضى الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للرسامة فى دير القديس الأنبا شنودة بسيدنى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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