شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر تضع أهدافا كمية لخفض الانبعاثات فى قطاع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر وضعت خطة المساهمات الوطنية لخفض الانبعاثات، موضحة أن مصر قدمت خطة في عام 2015، وفي إطار استضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل، تم اعداد وثيقتين لتغير المناخ، موضحة أن مصر تضع أهدافا كمية لخفض الانبعاثات في قطاع الطاقة " كهرباء ونقل وبترول".

وأوضحت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة ، أن خطة المساهمات الوطنية لخفض الانبعاثات حتي 2030 ، وهي التزام في اتفاق باريس وتتحدث عن المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والظروف الوطنية الحالية.