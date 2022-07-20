شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: إسناد حملة الترويج للسياحة المصرية لشركة دولية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العناني ، وزير السياحة والآثار ، أن السياحة في مصر تسيير بشكل جيد، وتم اختيار شركة دولية كبري أسند إليها حملة الترويج للسياحة المصرية والتي سيتم إطلاقها يوم 27 سبتمبر المقبل.

وأشار إلي إنه يتم إعداد قانون للإنتاج السينمائي لتسهيل عملية التصوير في الشوارع والمناطق السياحية والأثرية، موضحا أن التصريح المسبق هو شرط التصوير التجاري عالى الجودة بمعدات عالية الجودة في الشوارع بعد موافقة الحكومة علي التصوير الشخصي والتذكاري للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين في الشارع، موضحا إنه سيتم تشكيل لجنة لهذا الأمر.

وتابع في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المبدأ في التصوير سيكون الإتاحة ، موضحا أنه كلما زاد التصوير يعني الترويج للمناطق المصرية، قائلا: "التصوير متاح فى الشوارع للمصريين والأجانب في الشوارع بدون دفع مليم".