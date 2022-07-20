الصحة تكشف قواعد العزل الجديدة للمصابين بمتحورات كورونا

وأضاف في حالة وجود حمى 38 درجة أو أكثر: يستمر العزل بحد أدنى 5 أيام وحتى 24 ساعة بعد زوال الحمى وتوقف استخدام خوافض الحرارة.

محمد يوسف

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