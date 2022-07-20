نجاح إعادة كف يد شخص بعد بترها فى مشاجرة بـ"طوارئ المنصورة"

وقد استقبل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، فجرًا تحت إشراف الدكتور أمير فكرى الداودي، أستاذ الجراحة العامة ومدير المستشفى، "محمود .ع .م" 31 عامًا، ومقيم بكفر الجنينة مركز نبروة، مصابا ببتر فى كف اليد إثر مشاجرة.

وقام قسم الجراحة بالتعامل مع الحالة وتقديم الإسعافات الأولية لها، وقام فريق الجراحة برئاسة الدكتور عمر شومان مدرس مساعد والدكتور عُمر بيومي بالتعامل مع الحالة وتجهيز غرفة العمليات فجرًا، وتم إجراء الجراحة اللازمة التي استمرت لمدة 6 ساعات.

وجرى الاستعانة بأطباء جراحة التجميل الدكتور بلال الغمري، والدكتورة روان المدثر، والدكتوره ندى النجيري، وإعادة تركيب الأوتار والعظام وكف اليد، واطمئن الفريق الطبي على المريض عقب انتهاء الجراحة وأكدوا نجاح الجراحة التى أجريت، وأن المريض سوف يتماثل للشفاء خلال الفترة المقبلة.