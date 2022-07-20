هيئة الدواء تكشف آليات علاج الأطفال بالمضادات الحيوية

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، أنه فى حالة ظهور أعراض قد تشير إلى إصابة طفلك بالعدوى مثل ارتفاع درجة الحرارة التي تستمر لعدة أيام أو زيادة الأعراض، فيجب استشارة مقدم الرعاية الصحية، لأنه يمكن وصف المضادات الحيوية للطفل عند الحاجة لذلك.



وتابعت هيئة الدواء: يجب اتباع التعليمات بعناية، والتأكد من إعطاء الطفل الجرعة الموصوفة من المضاد الحيوي بالكامل في كل مرة وطوال الفترة الزمنية المقررة للعلاج للعلاج.



وأضافت هيئة الدواء: تحتاج المضادات الحيوية وقتًا ليظهر تأثيرها، وفي حالة أن المضاد الحيوي المستخدم شرابا، لا يجب الاحتفاظ بأى كمية متبقية بعد انتهاء فترة العلاج.



وتنصح هيئة الدواء المصرية بعدم إعطاء الأطفال مضاد حيوي بدون وصف الطبيب، وكذلك اتباع إرشادات الصيدلي فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وطرق تناولها وطريقه حفظها مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.