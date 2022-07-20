شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 85℅ بالقاهرة.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم، الأربعاء، حتى الاثنين المقبل، حيث يستمر الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء .

وينشر الخليج 365 لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الإثنين كما يلى : - القاهرة الكبرى:

العظمى 80-85

الصغرى 30-40

-السواحل الشمالية:

العظمى 85-95

الصغرى 55-65

-جنوب سيناء:

العظمى 50-60

الصغرى 30-35

شمال الصعيد:

العظمى 45-50

الصغرى 20-25

-جنوب الصعيد:

العظمى 25-30

الصغرى 10-15