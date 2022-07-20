شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصربى: فخور بوجود قائد بحكمة الرئيس السيسى ومساهمته فى تعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، فى افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي ببلجراد، وذلك بحضور الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الصرب وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

وأعرب الرئيس الصربي عن فخره شخصياً بوجود قائد بحكمة الرئيس السيسى لمساهمته المباشرة في تعزيز العلاقات، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة بقيادته، والتي من شأنها تقديم مصر كشريك تنموي هام على الساحة الدولية.