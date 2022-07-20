شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى من صربيا: الدولة المصرية نفذت 6 آلاف مشروع بـ8 تريليونات جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة نفذت 6 آلاف مشروع بقيمة 8 تريليونات جنيه من أجل تأهيل الدولة المصرية لتكون جاهزة للعمل من أجل شعبها بالإضافة إلى أن تكون جاهزة أيضا للمستثمرين.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته امام منتدى الأعمال المصرى الصربي، أن هناك بنية أساسية متطورة من موانئ ومطارات وطرق وسكة حديد.

وتابع الرئيس: مصر بصدد إنشاء أكبر شبكة قطارات كهرباء، وخلال عامين نكون افتتحنا المرحلة الأولى، موجها دعوة لرجال الأعمال الصرب قائلا: "عاوزينكم ومحتاجينكم وسعداء بالتعاون معكم".



























































