شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة: الإصابة بكورونا بأعراض بسيطة تستلزم 5 أيام عزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تقريراً حول الموقف الوبائى الحالى لفيروس كورونا، محلياً وعالمياً.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، الضوابط الخاصة بعودة العاملين لأماكن العمل، وفترات العزل المقررة لحالات الإصابة بمرض فيروس كورونا والمخالطين لهم، والتي تنص فيما يتعلق بالحالة الإيجابية معملياً بدون أي أعراض، على أن يتم العزل لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار، ليستمر الشخص في حالة انتهاء العزل في ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية في تحركاته، على أن تعامل الحالة في حالة ظهور الأعراض خلال فترة العزل، طبقاً لفترات العزل المقررة وفقاً للتصنيف الإكلينيكي لأعراض الحالة.

وأشار الوزير، إلى أنه فيما يتعلق بالحالة الايجابية معملياً بأعراض بسيطة، ففى حالة وجود حمى بدرجة 38 درجة فأكثر، يستمر العزل بحد أدنى 5 أيام وحتى 24 ساعة بعد زوال الحمى تماماً، وتوقف استخدام خافض الحرارة، أما في حالة عدم وجود حمى، فيكون العزل لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار الايجابي، على أن يستمر الشخص في الحالتين، بارتداء الكمامة في حالة انتهاء العزل لمدة 5 أيام إضافية.

وأضاف الوزير، أنه فيما يتعلق بالحالة الإيجابية معملياً بأعراض متوسطة أو شديدة، فإنه يستمر العزل لمدة 10 أيام، بشرط ألا يصاحب الأيام الثلاثة الأخيرة من العزل، ارتفاعاً فى درجة الحرارة وسعال وضيق التنفس، ولكن فى حالة انتهاء فترة الـ 10 أيام واستمرار الأعراض، يستمر العزل، حتى زوال الأعراض ومرور 3 أيام إضافية بدون أعراض.