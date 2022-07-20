شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا يوجه رسالة عاجلة للمواطنين حول المتحور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة رسالة هامة للمواطنين للوقاية لمنع الإصابة بكورونا، ومتحوراتها الفرعية من خلال اتباع الإجراءات الوقائية والحرص على ارتداء الكمامة والبعد عن التزاحم.

وشدد الدكتور حسام حسنى على ضرورة الحصول على الجرعات المحددة من لقاح كورونا وجرعاته التنشيطية الثالثة والرابعة لكون ذلك وسيلة هام لتقليل فرص الإصابة بكورونا بالإضافة إلى الحماية من المضاعفات حال الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: هناك اجتماع يومي بين أعضاء اللجنة ولا يوجد ما يستدعي فرض أمور جديدة، وأن الدراسات التي أجريت على البلدان التى أغلقت في ظل توحش الجائحة والبلدان التي لم تغلق أثبتت أن الإغلاق لم يساهم في أى تقليل أو زيادة في الإصابات.

وتابع: العالم أجمع لديه رؤية بعدم الإغلاق نهائياً نظراً لكون الانتشار الفيروس من عدمه يتوقف على الثقافة المجتمعية والالتزام بإجراءات الحماية.

وتناشد وزارة الصحة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registrationلتلقي لقاحات فيروس كورونا، والتي تساهم في حماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.