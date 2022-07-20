شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الأعمال المصرى الصربى يعرض فيلما تسجيليا عن الاستثمارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض منتدى الأعمال المصرى الصربى، المنعقد حاليا فى بلجراد، فيلما تسجيليا عن الإنجازات التى تحققت على أرض مصر، في العديد من المجالات، والفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا رجال الأعمال في صربيا إلى المشاركة في المشروعات القومية بمصر، ولاسيما في مجال الموانئ، وأكد في السياق ذاته، أن مصر تمتلك فرصا واعدة للاستثمار مع تحديث البنية التحتية اللازمة.