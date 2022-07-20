شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ 53.. حكاية أول إنسان يسير على سطح القمر × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصادف اليوم الأربعاء 20 يوليو، اليوم الدولي للقمر، الذكرى السنوية لأول هبوط بشري على سطح القمر في إطار مهمة أبولو 11 التي أُرسلت إلى القمر.

1- الجمعية العامة أعلنت اليوم الدولي للقمر، وهو يوم دولي حددته الأمم المتحدة .

2- تحتفل به في يوم 20 يوليه بموجب قرارها 76/76 بشأن التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية .

3- يصادف اليوم الدولي للقمر الذكرى السنوية لأول هبوط بشري على سطح القمر في إطار مهمة أبولو 11 التي أُرسلت إلى القمر.

4- في مثل هذا اليوم من العام 1969 أصبح رائد الفضاء (نيل ارمسترونغ) أول إنسان يسير على سطح القمر

5 - وقتها تمكنت وكالة ناسا بنجاح من إنزال المركبة الفضائية " ابولو 11 " على سطح القمر

6- الرحلة كانت تحمل على متنها رائدي الفضاء (نيل ارمسترونغ) و (باز الدرين)

7- لقد أصبح (نيل ارمسترونغ) أول إنسان يسير على سطح القمر بعد ستة ساعات من الهبوط

8- قد قضى حوالي ساعتين ونصف خارج المركبة الفضائية ، ورائد الفضاء (باز الدرين) بفترة أقل بقليل

9- تم جمع 21.5 كيلوغرام من المادة القمرية والعودة إلى الأرض.

10- رائد الفضاء (مايكل كولينز) قائدة مركبة القيادة بقي وحيدا في مدار حول القمر حتى عودة (ارمسترونغ و الدرين) بعد يوم واحد استعدادا لرحلة العودة إلى الأرض.

11- أبولو 11 كانت المهمة الخامسة المأهولة إلى القمر انطلقت بتاريخ 16 يوليو 1969 على متن الصاروخ " ساترن 5 " من مركز كينيدي الفضائي وذلك ضمن برنامج ابولو التابع لناسا.

ومنذ آلاف السنين، تفكرت الحضارات البشرية في السماء وتأملت في أصل القمر وألغازه، وفتحت الملاحظات الأرضية التي أتاحها اختراع المناظير المكبرة الأولى فصلاً جديدًا في معارفنا لرفيقنا السماوي.

ومع بدء الأنشطة الفضائية، أصبح القمر الوجهة النهائية لمهام لا حصر لها، بما في ذلك الرحلات المأهولة التي كان من آثارها وضع آثار الأقدام البشرية على مكان آخر في الكون.