شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لنظيره الصربى: ممتن لفخامتكم بمنحى وسام جمهورية صربيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تناول مع الرئيس الصربي جهود مصر في حشد المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ، مضيفا: "وهو ما انعكس في حرص مصر على استضافة قمة المناخ العالمية في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ونتطلع لمشاركة فخامتكم فيها في سبيل المساهمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الصربي: "أعرب عن تقديري لضيافتكم الكريمة في بلدكم الصديق، ولامتناني لفخامتكم بمنحي وسام جمهورية صربيا، معربا عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وصربيا، بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين ويولد مزيدا من قوة الدفع للصداقة الممتدة، التي تجمع بين شعبينا وبلدينا".



























































