شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. تحذير مهم لطلاب الثانوية العامة بشأن اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق وطلاب الثانوية العامة من الانسياق وراء الدعاية الوهمية للكيانات التي تدعى تنظيم دورات تأهيلية للطلاب لاجتياز اختبارات القدرات.

وأكد المشرف على أعمال مكتب التنسيق، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه لا يوجد أي دورات تأهيلية لاختبارات القدرات حيث أن تلك الاختبارات الهدف منها قياس مهارات الطالب للوقوف على مدى إمكانية الدراسة بتلك الكليات التي تتطلب مهارات معينة.

وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق على بدء اختبارات القدرات بالنسبة للكليات التي يستلزم الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة مباشرة وقبل إعلان النتائج، وذلك وفق إجراءات القبول المطبقة فى العام الماضى دون تغيير.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر إلغاء كليات السياحة والفنادق من قوائم الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.