شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: لجنة لمتابعة "الحوار الوطنى" ومخاطبة النقابات لتقديم ورقة بالمطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للزراعة والري واستصلاح الأراضي، أن "الاتحاد العام "خاطب رؤساء النقابات العامة التابعة له، لسرعة عقد اجتماعات مع اللجان النقابية التابعة لكل نقابة عامة، والتواصل مع القواعد العمالية للخروج برؤية موحدة في وقت زمني محدد، لتقديمها إلى إدارة "الحوار الوطني" والاستعانة بها أثناء عرض مطالب العمال، موضحا أن الهدف من ذلك هو وجود مطالب لكل قطاع عمالي على حده.

وأوضح مرسال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنه تقرر تشكيل لجنة عمالية لمتابعة تلك المطالب وتجميعها في ورقة واحدة ،ومتابعة ملف الحوار الوطني والمشاركة في كافة الفعاليات الخاصة به، وهذه اللجنة تشكلت من مجموعة من القيادات العمالية التي سوف تمثل كافة الزملاء في عرض ومتابعة كل ما يخص الحوار الوطنى، موضحا أن الاتحاد يرحب بالمشاركة في الحوار الوطني التي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تمثيل عمال مصر وعرض مطالبهم المشروعة من أجل علاقات عمل عادلة وبيئة عمل لائقة،وتشريعات متوازنة.

وبشأن النقابة العامة للزراعة التي يرأسها مرسال قال أنه تقرر عقد اجتماعات مرتقبة مع 150 قيادة عمالية على مراحل، للاستماع إلى مطالبهم العمالية وعرضها على الحوار فيما يخص قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي، والعاملين في الصيد.