شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: لجنة لمتابعة "الحوار الوطنى" ومخاطبة النقابات لتقديم ورقة بالمطالب والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح مرسال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أنه تقرر تشكيل لجنة عمالية لمتابعة تلك المطالب وتجميعها في ورقة واحدة ،ومتابعة ملف الحوار الوطني والمشاركة في كافة الفعاليات الخاصة به، وهذه اللجنة تشكلت من مجموعة من القيادات العمالية التي سوف تمثل كافة الزملاء في عرض ومتابعة كل ما يخص الحوار الوطنى، موضحا أن الاتحاد يرحب بالمشاركة في الحوار الوطني التي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تمثيل عمال مصر وعرض مطالبهم المشروعة من أجل علاقات عمل عادلة وبيئة عمل لائقة،وتشريعات متوازنة.
وبشأن النقابة العامة للزراعة التي يرأسها مرسال قال أنه تقرر عقد اجتماعات مرتقبة مع 150 قيادة عمالية على مراحل، للاستماع إلى مطالبهم العمالية وعرضها على الحوار فيما يخص قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي، والعاملين في الصيد.